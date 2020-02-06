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Enflasyon sepeti güncellendi

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon sepetini güncelledi. Sepette Ocak ayından itibaren 418 madde, 897 madde çeşidi dikkate alınırken, 28 bin 19 işyeri ve 4 bin 274 konuttan 553 bin 64 fiyatın derlenmesiyle enflasyon rakamları belirlenmeye başlandı.

Enflasyon sepeti güncellendi

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon sepetini güncelledi. Sepette Ocak ayından itibaren 418 madde, 897 madde çeşidi dikkate alınırken, 28 bin 19 işyeri ve 4 bin 274 konuttan 553 bin 64 fiyatın derlenmesiyle enflasyon rakamları belirlenmeye başlandı.

06 Şubat 2020 Perşembe 23:23
Enflasyon sepeti güncellendi

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamalarında uluslararası karşılaştırmaların yapılabilmesi için “Amaca Yönelik Bireysel Tüketim Sınıflaması” (COICOP) dikkate alınarak TÜFE sepeti ve madde ağırlıkları güncellendi.

Bu kapsamda, 2020'de TÜFE'de 418 madde ile 897 madde çeşidi kapsanmaya başlandı. TÜFE kapsamında fiyat derleme periyodu, fiyat hareketliliği yüksek ürünlerde daha sık aralıklarla yapılıyor. Fiyat hareketliliğini daha iyi yakalayabilmek için ayda bir defa gerçekleştirilen fiyatların derleme sıklığı ikiye çıkarıldı. Böylelikle aylık 545 bin olan fiyat sayısı yaklaşık 553 bine ulaştı.

(AA)

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