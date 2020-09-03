Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,27, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6,71 arttı.

Ağustosta aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,86, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,35 artış gösterdi. TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,77 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 10,52, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 11,53 arttı.

Sanayinin 4 sektörünün ağustosta yıllık bazda değişimleri dikkate alındığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 13,26, imalatta yüzde 12,29, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,14, su temininde yüzde 11,33 artış gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,7, imalatta yüzde 2,97 ve su temininde yüzde 0,69 artış görülürken, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,29 azalış oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 13,58, dayanıklı tüketim malında yüzde 17,08, dayanıksız tüketim malında yüzde 10,17, sermaye malında yüzde 18,09 artış, enerjide yüzde 1,64 azalış kayıtlara geçti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 3,78, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,99, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,9, sermaye malında yüzde 3,52 artış, enerjide yüzde 1,91 azalış gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek azalış yüzde 11,14 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 9,02 ile tütün ürünleri, yüzde 7,65 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde görüldü. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 39,05, diğer mamul eşyalar yüzde 32,96, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 21,05 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

En fazla aylık azalış, yüzde 7,29 ile elektrik-gaz üretim ve dağıtımı alt sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 24,41, metal cevherleri yüzde 10,41, diğer mamul eşyalar yüzde 8,27 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kaydedildi.

Aylık değişimler

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos ayı ana harcama gruplarında fiyat değişimleri belli oldu.

Ağustosta bu kategoride aylık bazda en yüksek artış, yüzde 5,09 ile çeşitli mal ve hizmetlerde gerçekleşirken, bu grubu yüzde 1,56 ile ulaştırma ve aynı oranla lokanta ve oteller takip etti.

Ana harcama grupları itibarıyla ağustosta en fazla azalış yüzde 2,11 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Gıda ve alkolsüz içeceklerde de yüzde 0,08 azalma gerçekleşti. En az artış gösteren gruplar ise yüzde 0,20 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,46 ile eğitim, yüzde 0,53 ile haberleşme olarak kayıtlara geçti.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 26,99 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü. Bunu yüzde 14,68 ile sağlık, yüzde 13,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi. Bu dönemde ulaştırmada yüzde 12,69, lokanta ve otellerde yüzde 11,80 artış gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana harcama grupları sırasıyla yüzde 2,44 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 6,37 ile haberleşme, yüzde 6,61 ile eğlence ve kültür, yüzde 8,50 ile eğitim oldu.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden, 92'sinin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 53'ünün ortalama fiyatında değişim olmadı, 273 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,78, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,30, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,18 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 10,59 arttı.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ağustosta aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,17 ile "işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Yıllık bazda en yüksek artış "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde oldu

Ağustosta İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 1,25 ile "Kayseri, Sivas, Yozgat"da oldu.

12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,57 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 13,39 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 12,72 ile "Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova" ve yüzde 12,68 ile "Balıkesir, Çanakkale" izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 9,25 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde hesaplandı.