“Enflasyon ile mücadelede en büyük görev vatandaşın”

Başta taze sebze ve meyve olmak üzere sofraların mecburi ihtiyacı olan bir çok temel gıda ürününün fiyatının son zamanlarda büyük oranda arttığın söyleyen TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Özellikle pandemi ile mücadelenin sürdüğü bu günlerde tüm gıda ürünlerinde fiyat istikrarının korunmas ve enflasyonun düşmesi için vatandaşlara büyük görev düşüyor. Vatandaşlarımız piyasayı sık sık kontrol ederek alışverişe çıkmadan önce fiyat analizini çok iyi yapmalı. Tespit ettiği fiyat artışlarını şikayet etmekten çekinmemeli. En önemlisi halkımız ihtişaçı kadar alışveriş yaparak ısrafın ve enflasyonun yükselmesinin önüne geçmeli” diye konuştu.

“FİYAT KARŞILAŞTIRMASI MUTLAKA YAPILMALIDIR”

Koronavirüsle mücadele ettiğimiz dönemde fırsatçılara karşı vatandaşların bilinçli alışveriş yapması gerektiğine işaret eden Palandöken, “Virüsle mücadele amacıyla daha çok evde kaldığımız dönemde özellikle gıda ürünlerine olan talep arttı. Bununla birlikte ortaya çıkan arz-talep dengesizliği ile piyasada gıda ürünlerindeki fiyat istikrarı bozuldu. Başta su, süt, peynir, yağ, çay, taze sebze ve meyveler olmak üzere çok sayıda ürünün fiyatı satış noktalarına göre büyük farklılık gösteriyor. Tüketicilerin fiyat istikrarsızlığından zarar görmemesi için alternatif yerlerden fiyat karşılaştırması yapmalı. Alışverişler tek noktadan yapılmamalı. Öte yandan gereksiz harcamaların önüne geçmek için ihtiyaç listesi hazırlanarak alışverişe çıkılmalı” dedi.

“FİYAT FARKLARI AY SONU BÜTÇELERİ DE SARSIYOR”

Gıda ürünlerindeki yüksek fiyatların vatandaşı zorladığını ifade eden Bendeci Palandöken sözlerini şöyle sürdürdü: “Pandemi dolayısıyla alınan tedbirler ve beraberindeki sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte çok sayıda vatandaş ve esnaf işini kaybetti. Bununla birlikte çalışanların yüzde 41’inin asgari ücret düzeyinde maaş aldığı hesaba katılırsa piyasadaki bu fiyat artışları vatandaşı zor durumda bırakıyor. Öte yandan piyasaya hakim olan büyük alışveriş mağazaları ise vatandaşın halini görmezden geliyor. Zaten pandemide dışarı çıkmaktan kaçınan vatandaşın fiyat analizi yapması her geçen gün zorlaşıyor. Ancak fırsatçılara geçit vermemek için vatandaşlar mutlaka rasyonel alışveriş yapmalı. Üç beş kuruş diye önemsenmeyen farklar, ay sonu geldiğinde binlerce liralık zarara dönüşüyor. Aynı malın yüzde 50 daha ucuzu varken, yüzde 100 pahalı olanını satın alarak fırsatçıların çıkar sağlamasına imkan verilmemeli. Vatandaşlarımız alışveriş yaparken gözüne takılan haksız fiyat artışlarını derhal Ticaret Bakanlığı’na şikayet etmeli”

(Haber Merkezi)

