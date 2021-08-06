“Enflasyon halkı canından bezdiriyor”

Ayyıldız Hareketi İl Koordinatörü Onan, Türkiye’de 2021 yılının ikinci yarısı için tüm memur ve emeklilere yapılan yüzde 3’lük maaş zammının yüzde 1,8’lik kısmının Temmuz ayında enflasyon karşısında eridiğini belirterek geriye kalan 5 aylık dönem için yüzde 1,2’lik bir oranın kaldığını vurguladı.

Enflasyon ve hayat pahalılığı ile ilgili yaptığı açıklamasında tüm kesimlerin rahatlatılacağı önlemlerin alınmasını isteyen Bedii Onan, “Konunun uzmanlarına göre geriye kalan beş ayda tahmini enflasyon oranının yüzde 7-8 oranında çıkacağı tahmin edilmektedir. Bu tahminlere göre %3 lük zam kifayetsiz kalacak, çalışan ücretli kesim ile emekliler ağır enflasyon altında kış aylarında ciddi bir şekilde ezilecektir. Bu sebeple yeni dönem için yapılacak Toplu iş sözleşmesi halkın yaşam standartları yükseltecek bir şekilde gerçekçi olarak yapılmalıdır. Yıllardır, öngörülen enflasyon adı altında yapılan maaş zamları, öngörülen enflasyonun tutturulamaması nedeniyle, toplumun satın alma gücünü sürekli geriye götürmüş, fakirlik oranı sürekli artmıştır.

Varlıklı insanların varlıklarını katladığı, fakir fukaranın vitrinlere dahi bakamadığı bir gelir adaletsizliği ile karşı karşıyayız. Bu durumun halkımızın, beden ve ruh sağlığı açısından iktidar tarafından telefi edilmesi gerektiğini söylemek ve üzerine basarak vurgulamak görevimizdir. Türk toplumunun tamamının asgari ihtiyaçlarını karşılayacak, maaş geliri elde etmesi zaruridir. Kimileri zevki sefa içinde yaşarken, özellikle asgari ücrete tabi çalışanlar ile emeklilerin maaşları rahat bir yaşam sürdürecek seviyeye çıkarılmalıdır” diye konuştu.

Enflasyonla yıllardır mücadele edilmesine rağmen bir türlü başa çıkılamadığını da belirten Ayyıldız Hareketi İl Koordinatörü Onan sözlerini şöyle sürdürdü: “Öngörülen enflasyon adı altında yapılan maaş zamlarının birkaç ayda gerçekleşen enflasyona yenilmesi ki, bu TÜİK tarafından perdelenmiş ve çarşı, pazar gerçeklerini yansıtmayan enflasyondur. Türk milletinin cebinden parasının, sofrasından, ekmeğinin yapılan cüzi maaş zamları ile eksiltilmesi vebaldir. Bu sebeple, Toplu iş sözleşmesi taraflarına, son söz olarak, çalışan ve emeklileri rahatlatacak, bir sözleşmeye imza atmalarını temenni ve bir görev olarak hatırlatıyoruz.”

(Aliye ÖNCEL)

