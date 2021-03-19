Enerya’nın yeni abonelerine Vakıfbank’tan uygun kredi 

Enerya bünyesindeki Antalya, Aydın, Denizli, Aksaray, Erzincan, Karaman, Konya, Ereğli, Niğde, Nevşehir ve Ahlatcı Holding bünyesindeki Çorum, Yozgat, Karabük, Kastamonu, Çankırı illerindeki yeni aboneler VakıfBank’tan; 3.000 TL’den başlayarak 15.000 TL’ye kadar, aylık %1,45 faiz oranında ve 36 ay vade ile kredi kullanma fırsatı yakalayarak doğal gaz konforunu, bütçe dostu kredi ayrıcalığı ile yaşıyor.

Enerya Genel Müdürü Kasım Kahraman, VakıfBank ile gerçekleştirdikleri kampanya hakkında şu sözleri dile getirdi: “İlden ile farklılık göstermekle birlikte doğal gaz kullanımı ile diğer alternatif ısınma yöntemlerine kıyasla; ev ekonomisine yılda ortalama 2.500 TL’den fazla katkı sağlanabiliyor. Doğal gaza geçenler yaklaşık 3,5 yıl gibi bir sürede bu maliyeti çıkarabilecekler. Bu avantajlı fırsattan yararlanmak isteyenler içinse tek koşul, Enerya tarafından yetkilendirilmiş iç tesisat firmalarından hizmet almak.”

Temiz enerji kaynaklarından olan doğal gaz; ikâmet edilen şehrin hava kalitesine katkı sağlaması, ısınma koşullarına konfor kazandırması ve bütçe dostu olmasıyla da oldukça önemli. Üstelik uzmanlar, doğal gaz alternatifi olan ısınma sistemlerinin birçoğunun mekân içerisindeki havayı devir daim eden çalışma prensibinin sağlıksız olduğu konusunda açıklamalarda bulunuyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde de doğal gaz en sağlıklı ısınma sistemi olarak karşımıza çıkıyor. (Haber Merkezi)

