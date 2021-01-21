Enerya’nın Ahlatcı bünyesine geçmesine sadece imzalar kaldı

Konuya ilişkin bilgisine başvurduğumuz Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı, Enerya’yı bünyelerine katmaları için artık gün saydıklarını belirtirken, böylelikle doğalgaz sektöründe önemli bir paya ulaşacaklarını söyledi.

Ahlatcı Holding, 4 milyar metreküp yıllık gaz satış hacmine, 15.000 km şebeke uzunluğuna sahip olan Enerya’yı bünyesine katarak enerji dağıtımında mevcut olan Çorum, Yozgat, Kastamonu, Karabük ve Çankırı illerine, Konya, Karaman, Aksaray, Ereğli, Erzincan, Antalya, Denizli, Aydın, Nevşehir ve Niğde’yi de dahil etmiş olacak.

(Haber Merkezi)

