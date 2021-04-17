Enerya’da müşteri memnuniyeti % 90 

Kısa süre önce Ahlatcı Holding bünyesine katılan doğal gaz şirketi Enerya Enerji, koronavirüs pandemisi sürecinde abonelerinin sağlığı ve güvenliği için aldığı önlemleri titizlikle uygulayarak müşteri memnuniyet oranını yüzde 90'a çıkardı.

Ahlatcı Holding ve Enerya Enerji Genel Müdürü Kasım Kahraman, doğal gaz işlemlerini dijital kanallara taşıyarak abonelerine hızlı ve kesintisiz hizmet vermeye odaklandıklarını dile getirerek, ‘Enerya, özellikle salgın döneminde müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını korumak için önlemler aldı’ dedi.

Faaliyet gösterdiği 10 ilde yaptığı müşteri memnuniyeti anketiyle abonelerinin geribildirimlerini de değerlendiren Enerya Enerji, aldığı tedbirlerle abonelerinin güvenini artırırken, dijital ve uzaktan kanalların kullanım oranını da yüzde 32'ye yükseltti. (Haber Merkezi)

