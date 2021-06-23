Enerya abonelerine özel uzaktan işlem kolaylığı

Online işlemlerle kesintisiz ve kaliteli hizmet sağlayan Enerya Enerji, WhatsApp İletişim Hattı uygulaması üzerinden de abonelerine doğal gaz işlemleri için çözümler sunmaya devam ediyor. 444 8 429 numarası üzerinden ulaşılabilen Enerya WhatsApp İletişim Hattı’na hafta içi 08.00-19.00, hafta sonu 08.00-17.00 saatleri arasında erişim sağlanabiliyor. Aboneler, Enerya WhatsApp İletişim Hattı üzerinden birçok işlem yapabiliyor. Aboneler evrak istenen durumlarda bu belgeleri Enerya WhatsApp İletişim Hattı üzerinden kolayca iletebiliyor.

Diğer yandan, işlemlerini evlerinin konforunda gerçekleştirmek isteyen Enerya aboneleri, www.enerya.com.tr adresi üzerinden hızlı bir şekilde işlemlerini yapıyor. Online işlemler; abonelik, fatura, fesih ve talep sorgulama işlemleri olarak dört farklı kategoriden oluşuyor. Kullanıcılar abonelik işlemlerinde online bağlantı anlaşması, abonelik sözleşmesi, bina önünde doğal gaz hattı sorgulaması, sertifikalı firmaları sorgulama, proje ve randevu durumunu öğrenme, bilgi güncelleme gibi hizmetlerden faydalanabilirken; fatura işlemlerinde ise fatura görüntüleme, fatura son ödeme tarihini erteleme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Aboneler, öneri, istek ve şikâyetlerini web chat üzerinden iletebiliyor. Web chat üzerinden aboneler, ad-soyadı, telefon numarası, bulunulan il ve konu detayını ileterek, anında görüşme sağlayabiliyorlar. Web chat uygulaması sayesinde, müşteri temsilcileri ile hızlı bir şekilde görüşmeler gerçekleştirilirken, başvurulan konu detayları hakkında hızlı aksiyonlar alınıyor.

