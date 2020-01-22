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Enerjinin korunmasına dikkat çektiler

Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi tarafından 01.09.2018 tarihinden itibaren Erasmus+ kapsamında yürütülmekte olan "Yeşil Bir Gezegen İçin Yeşil Enerji: Yenilenebilir Enerji Kaynakları" adlı proje kapsamında proje iletişim görevlisi Abdulhalik Kürşat Arık eşliğinde öğrencilerle birlikte yenilenebilir enerji konusunda atölye çalışması gerçekleştirildi.

Enerjinin korunmasına dikkat çektiler

Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi tarafından 01.09.2018 tarihinden itibaren Erasmus+ kapsamında yürütülmekte olan "Yeşil Bir Gezegen İçin Yeşil Enerji: Yenilenebilir Enerji Kaynakları" adlı proje kapsamında proje iletişim görevlisi Abdulhalik Kürşat Arık eşliğinde öğrencilerle birlikte yenilenebilir enerji konusunda atölye çalışması gerçekleştirildi.

22 Ocak 2020 Çarşamba 19:13
Enerjinin korunmasına dikkat çektiler

Yeşil Bir Gezegen İçin Yeşil Enerji: Yenilenebilir Enerji Kaynakları projesi ile yeni nesillerin fosil yakıtların zararları ve yeşil enerjinin faydaları konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda öğrencilerle birlikte rüzgar enerjisiyle alakalı atölye çalışması gerçekleştirilirken rüzgar enerjisiyle alakalı bilgilendirilmenin ardından öğrenciler mini bir rüzgar enerjisi santrali inşa etti. Yeni nesillerin fosil yakıtlar ve yeşil enerji konularında bilinçlendirilmeleri kadar enerjinin korunmasının önemini vurgulamak için proje kapsamında prizlere yapıştırılmak üzere "Gereksizse Söndür" etiketleri öğrencilerce yapıştırıldı.

İspanya, Romanya, İtalya ve Kayseri Osman Ulubaş Fen Lisesi'nin ortaklığıyla yürütülen proje kapsamında Mehmetçik Anadolu Lisesi'nin ev sahipliği ve Scoala Gımnaziala Valisoara'nın ev sahipliği yaptığı Romanya hareketlilikleri gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada Şubat ayı sonunda İtalya Hareketliliğinin gerçekleştirileceği, bu hareketlilikte de "Güneş Enerjisi" nin ne tür yollarla elde edildiği üzerinde durulacağı dile getirildi. (Haber Merkezi)

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