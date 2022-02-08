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 “Enerjide ne yazık ki dışa bağımlı bir ülkeyiz”

Çorumgaz A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kahraman, düzenlediği basın toplantısında Ahlatcı Holding ve Çorumgaz’ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Güncel 08.02.2022, 19:26
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 “Enerjide ne yazık ki dışa bağımlı bir ülkeyiz”

Çorumgaz A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kahraman, günümüzde dünyada ve ülkemizde enerjinin en önemli gündem konusu olduğunu söyledi. Türkiye’de enerji üretiminin çok kısıtlı olduğunu vurgulayan Kahraman, “Bilindiği üzere ülkemiz enerji alanında dışa bağımlı bir ülkedir. Özellikle petrol ve doğalgaz genel anlamda ithal edilmektedir. Ancak elektrik üretiminde ithal kaynaklarla üretim her geçen yıl azalmaktadır. Bu yıl elektrik üretiminde ithal kaynak kullanımı %45’e gerilemiştir. Doğalgazın %98’i ithal edildiğinden ithalat fiyatları tüketicileri doğrudan etkilemektedir” dedi.

“TÜRKİYE’DE DOĞALGAZ TÜM AVRUPA 
ÜLKELERİNE GÖRE DAHA UYGUN”
Geçtiğimiz yıl Avrupa’da doğalgaz fiyatlarının rekor kırdığının altını çizen Kahraman şunları söyledi: 
“Hollanda merkezli TTF’in son ay fiyatına bakıldığında 1.037 dolardan işlem yapılırken ülkemizde konutlarda boru gazı alım fiyatı 307 dolar, konut satış fiyatı ise 139 dolar olarak gerçekleşmiştir. Tüm Avrupa ülkelerine göre hem konut hem de sanayi tarifelerinin ülkemizde daha uygun olduğu ve devletin önemli oranda destekte bulunduğu görülmektedir.”
15 ŞEHİRDE 89 İLÇEYE HİZMET VERİYOR
Ahlatcı Doğalgaz Grubu’nun 15 şehirde 89 ilçeye hizmet verdiğini anlatan Kahraman, “Çorumgaz A.Ş. 2004 yılından bu yana Çorum Merkez, Sungurlu, Alaca, İskilip, Osmancık, Mecitözü, Dodurga ve Oğuzlar noktalarında 161.615 aboneye kesintisiz ve güvenli bir şekilde doğal gaz arzı sağlamaktadır” dedi.
Sevkiyat Kontrol Merkezi (SCADA) sistemi ile ilgili de bilgi veren Kahraman, SCADA ile gaz arzının sağlandığı tüm istasyonların 24 saat kontrol edilebildiğini ayrıca basınç, sıcaklık, tüketim, alarm vb. verileri anlık olarak uzaktan izlenebildiğini ve yönlendirme yapılabildiğini bildirdi.  
2021 yılında çağrı merkezlerine toplam 148.611 çağrı geldiğini ve bunların 38.951 âdetinin Çorumgaz bölgesine ait olduğunu kaydeden Kahraman, “Müşterilerimizin talepleri mümkün olan en kısa sürede çözülmektedir” ifadesini kullandı.
Kahraman, 2022-2026 yılları arasında doğal gaz verilmesi planlanan noktaların ise Laçin, Bayat, Uğurludağ, Kargı, Ortaköy, Aşdağul ve Boğazkale olduğunu sözlerine ekledi. (Nurdan AKBAŞ)
 

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