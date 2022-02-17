Enerji nakil hatlarında buz yükü oluşumunu engelleyecek proje geliştirildi

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde Kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti kapsamında 7/24 faaliyet gösteren YEDAŞ, enerji nakil hatlarında buz yükü oluşumunu engellemek için proje geliştirdi. Kış aylarında yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına, yağmur yağışı gibi olumsuz hava koşulları nedeni ile elektrik dağıtım hatlarında direk devrilmeleri, izolatör ve iletken kopmaları meydana geliyor. Proje kapsamında tasarlanacak sistem ile buz yükü oluşumu için gerekli olan hava şartları sensörler vasıtasıyla tespit edilecek, elektro mekanik sistem otomatik olarak devreye girerek iletken üzerindeki buz yükü oluşumunu önlemek için dağıtım hattına fiziksel bir darbe uygulayacak ve hattın çırpma hareketi yapması sağlanacak.