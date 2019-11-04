Enerji kullanımı ve tasarrufu eğitimi verildi

Söz konusu eğitime; Dekan, Dekan Yardımcıları, Müdür, Müdür Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksekokulu Sekreterleri, Daire Başkanları, Hukuk Müşaviri ve İç Denetçinin katıldığının kaydedildiği açıklamada Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik Ana Bilim Dalı Başkanlığı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sertaç Samed Seyitoğlu tarafından verilen eğitimde, enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına yönelik esaslar ve izlenmesi gereken yollar hakkında detaylı bilgi verildiği dile getirildi. (Haber Merkezi)