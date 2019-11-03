Enerji Kimlik Belgesi için son 2 ay

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Akçalı Enerji A.Ş. Bölge Koordinatörü Arslan Yolcu, Enerji Kimlik Belgesi için bina yöneticisi veya kat malikinin başvuru yapabileceğini söyledi. Bütün işlemlerin Çorum’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yetkili Kuruluş Akçalı Enerji A.Ş. tarafından yapılmakta olduğunu ifade eden Arslan Yolcu, binalarda Enerji Kimlik Belgesi çalışmasının Bakanlıktan Yetkili Kuruluş olarak Türkiye’nin 81 il ve ilçelerinde yürütüldüğünü belirterek, Enerji Kimlik Belgelerinde 7 adet enerji sınıfının bulunduğunu kaydetti. Bu enerji sınıflarının A, B, C, D, E, F ve G olmak üzere 7 sınıfa ayrıldığını söyleyen Yolcu, A sınıfının en verimli, G sınıfının ise en verimsiz olarak belirlendiğini aktardı.

Binanın hangi sınıfta yer alacağının Bakanlık tarafından Yetkili Kuruluş Akçalı Enerji A.Ş.’nin yapmış olduğu teknik ölçüm ve hesaplamalar sonucu belirleneceğini dile getiren Arslan Yolcu, mevcut binalarda dış cephe ısı yalıtım zorunluluğunun olmadığını, zorunluluğun bina adına enerji kimlik belgesi oluşturma zorunluluğu olduğunu ifade etti.

Enerji Kimlik Belgesi olmayan binaların bağımsız bölümlerine ilişki tapu ile ilgili hiçbir resmi işlem yapılmayacağını da belirten Akçalı Enerji A.Ş. Bölge Koordinatörü Arslan Yolcu, yoğunluk ve fiyat artışına maruz kalmamak için 31 Aralık 2019 tarihine kadar Akçalı Enerji A.Ş.’ye başvuru yapılması gerektiğini ifade etti. Yolcu, son olarak, Enerji Kimlik Belgesi onaylanınca e-devlet sisteminde gözükeceğini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)