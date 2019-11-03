Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98463
ALTIN
278.095
DOLAR
5.7018
STERLİN
7.3868
EURO
6.3664

Enerji Kimlik Belgesi için son 2 ay

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereği kamu ve özel kullanıma ait 50 metrekare üzerindeki tüm binaların alması gereken zorunlu belgelerden olan Enerji Kimlik Belgesi için son 2 ay kaldı. Enerji Kimlik Belgesi, yapılarda kullanılan enerjilerin (doğalgaz, elektrik ve kömür vb. gibi) ne oranda faydalı/verimli kullanıldığını gösteren resmi belgedir.

Enerji Kimlik Belgesi için son 2 ay

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereği kamu ve özel kullanıma ait 50 metrekare üzerindeki tüm binaların alması gereken zorunlu belgelerden olan Enerji Kimlik Belgesi için son 2 ay kaldı. Enerji Kimlik Belgesi, yapılarda kullanılan enerjilerin (doğalgaz, elektrik ve kömür vb. gibi) ne oranda faydalı/verimli kullanıldığını gösteren resmi belgedir.

03 Kasım 2019 Pazar 21:13
Enerji Kimlik Belgesi için son 2 ay

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Akçalı Enerji A.Ş. Bölge Koordinatörü Arslan Yolcu, Enerji Kimlik Belgesi için bina yöneticisi veya kat malikinin başvuru yapabileceğini söyledi. Bütün işlemlerin Çorum’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yetkili Kuruluş Akçalı Enerji A.Ş. tarafından yapılmakta olduğunu ifade eden Arslan Yolcu, binalarda Enerji Kimlik Belgesi çalışmasının Bakanlıktan Yetkili Kuruluş olarak Türkiye’nin 81 il ve ilçelerinde yürütüldüğünü belirterek, Enerji Kimlik Belgelerinde 7 adet enerji sınıfının bulunduğunu kaydetti. Bu enerji sınıflarının A, B, C, D, E, F ve G olmak üzere 7 sınıfa ayrıldığını söyleyen Yolcu, A sınıfının en verimli, G sınıfının ise en verimsiz olarak belirlendiğini aktardı.

Binanın hangi sınıfta yer alacağının Bakanlık tarafından Yetkili Kuruluş Akçalı Enerji A.Ş.’nin yapmış olduğu teknik ölçüm ve hesaplamalar sonucu belirleneceğini dile getiren Arslan Yolcu, mevcut binalarda dış cephe ısı yalıtım zorunluluğunun olmadığını, zorunluluğun bina adına enerji kimlik belgesi oluşturma zorunluluğu olduğunu ifade etti.

Enerji Kimlik Belgesi olmayan binaların bağımsız bölümlerine ilişki tapu ile ilgili hiçbir resmi işlem yapılmayacağını da belirten Akçalı Enerji A.Ş. Bölge Koordinatörü Arslan Yolcu, yoğunluk ve fiyat artışına maruz kalmamak için 31 Aralık 2019 tarihine kadar Akçalı Enerji A.Ş.’ye başvuru yapılması gerektiğini ifade etti. Yolcu, son olarak, Enerji Kimlik Belgesi onaylanınca e-devlet sisteminde gözükeceğini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Belediye yöneticilerine eğitim
Belediye yöneticilerine eğitim
Kitap bağışı yapan Jandarma’ya öğrencilerden asker selamı
Kitap bağışı yapan Jandarma’ya öğrencilerden asker selamı
“Sağlıklı beslen, sağlıklı yaşa”
“Sağlıklı beslen, sağlıklı yaşa”
“Personel alımında liyakate önem veriyoruz”
“Personel alımında liyakate önem veriyoruz”
MHP’den Arınç’a sert tepki
MHP’den Arınç’a sert tepki
Sanat dostları ÇEKVA’da toplandı
Sanat dostları ÇEKVA’da toplandı

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim