Endüstri Mühendisliği lisans programı öğrencilerini bekliyor

YÖK tarafından bölüme sunulan öğrenci kontenjanı sayısı bu yıl için 20.

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; öğrencilerin dünya standardında alacağı eğitim için Çorum’da Endüstri Mühendisliği okumayı gönül rahatlığıyla tercih edebilecekler.

Güçlü öğretim elemanı kadrosu ve oluşturulan ders müfredatıyla hem sanayi ile iç içe olarak uygulamalı hem de yeni enformasyon teknolojileri ile entegre son derece yetkin mezunlar yetiştirileceği vurgulandı.

Çorum’un bir sanayi kenti olmasının bölümün gücünü artırmasının yanı sıra Hitit Üniversitesi’nin Makina ve İmalat Teknolojileri’nde ihtisaslaşan tek üniversite olmasının mezunlara ayrı bir nitelik katacağı belirtildi.

Çorumlu üniversite adaylarına ise ayrı bir pencere açıldı.

Buna göre, Çorum’un benzer şehirlere göre hem sanayi bakımından hem de üniversite koşulları bakımından daha önde olduğu ifade edilerek, Çorumlu öğrenci adaylarının şehirlerinde kalıp Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü tercih ederek birçok açıdan avantajlı olacakları bildirildi.

Şehrin tek üniversitesinde dünya standardında eğitimi, ailelerinden ayrılmadan ve üst düzey sanayi ilişkileriyle birlikte 4 yıl geçirmek için Çorumlu öğrenciler Hitit Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü tercih etmeye davet edildi.