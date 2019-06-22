Endüstri Mühendisliği bölümüne ilk kez öğrenci alınacak

Önümüzdeki tercih döneminde ilk kez öğrencilerin bölümlerini tercih etmesinden duyduğu heyecanı paylaşan bölüm öğretim elemanlarından Dr. Erdener Özçetin, konuyla ilgili olarak bazı değerlendirmelerde bulundu. Özçetin, Hitit Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün öğrenci alımı için tüm hazırlıkları tamamladığını ve bölüme katılan öğrencilerin dünyadaki üniversitelerle benzer eğitimi alacaklarını bildirdi.

Özçetin, güçlü öğretim elemanı kadrosu ve oluşturulan ders müfredatıyla hem sanayiyle iç içe olarak uygulamalı hem de yeni enformasyon teknolojileriyle entegre son derece yetkin mezunlar yetiştireceklerini vurguladı. Çorum’un bir sanayi kenti olmasının bölümün gücünü artıracağını vurgulayan Özçetin, özellikle üniversite tercihi yapacak olan Çorumlu öğrencilere ve ailelerine ayrıca çağrıda bulundu.

Buna göre Özçetin, Çorum’un benzer şehirlere göre hem sanayi bakımından hem de üniversite koşulları bakımından daha önde olduğunu belirterek, Çorumlu öğrenci adaylarının şehirlerinde kalıp Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü tercih ederek özellikle maddi açıdan olmak üzere birçok açıdan avantajlı olacaklarını bildirdi.

(Haber Merkezi)