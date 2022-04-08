Enderun usulüyle teravih namazı yeniden başladı

Maddi ve manevi güzelliklerin yaşandığı Ramazan ayı, üç sahabenin medfun bulunduğu Çorum’da dolu dolu yaşanıyor.

Geçtiğimiz iki yıl Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler ve tedbirler nedeniyle vatandaşlar, teravih namazlarını evlerinde kılmak zorunda kalmıştı.

Bu yıl yasakların kalkmasının ardından Çorum İl Müftülüğü, Ramazan ayının heyecan ve mutluluğunu zirveye taşımak amacıyla Enderun Usulü Teravih Namazı’nın kılınacağı camileri belirledi.

Şehrin farklı noktalarında bulunan dört camide Perşembe geceleri icra edilecek unutulmaya yüz tutmuş manevi geleneklerden Enderun Usulü Teravih Namazı uygulamasının ilki Çorum Abdibey Camii’nde gerçekleştirildi.

Her dört rekatta bir müezzinler tarafından farklı makamlarda ilahilerin okunmasından sonra aynı makamla teravih ve vitir namazının altı farklı imam hatip tarafından sırayla kıldırılması anlamına gelen “Cumhur Müezzinliği ve Enderun Usulü Teravih Namazı”na Çorum halkı yoğun ilgi gösterdi.

Ramazan ayına ulaşmaktan duyulan sevincin dile getirildiği Saba, Acemaşiran, Uşşak, Nihavent, Rast ve Muhayyer Kürdi makamlarında ilahilerin okunduğu gecede camiyi dolduranlar mest oldu.

Namaz sonrası yapılan duyuruda haftada bir Perşembe geceleri devam edecek olan bu Osmanlı geleneğinin; 14 Nisan’da Akşemseddin Camii’nde, 21 Nisan’da Buhara Tevhid Camii’nde ve 28 Nisan’da Fatih Sultan Mehmet Camii’nde devam edeceği söylendi.

(Haber Merkezi)

