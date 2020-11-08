Son Dakika

Encümen’e 2.4 milyon

Çorum İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı toplantılarında bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Güncel 08.11.2020, 19:03
37
Encümen’e 2.4 milyon

İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri’nde Osman Günay’ın başkanlığında haftasonu mesaisi yapan İl Genel Meclisi üyeleri Encümen Müdürlüğü bütçesini de görüştü.

Bir önceki toplantıya ait tutanak özetinin okunması ile başlayan toplantıda üyeler tarafından verilen önergeler ele alındı. Toplantıda daha sonra gündem maddelerine geçildi. Buna göre İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü’nün bütçesi de görüşülerek karara bağlandı.

Encümen Müdürü Alaattin Koç, 2 milyon 421 bin 724 TL olarak belirlenen birim bütçeleri hakkında üyelere bilgi verdi. Bu bütçenin 2 milyon 343 bin 462 TL’sinin İl Genel Meclisi üyelerine yapılacak ödemeler olması ise dikkat çekti.

Toplantıda daha sonra ise ilimiz merkez ve ilçelerinde yarı değerli taş varlığı ile ilgili ne gibi çalışmalar yapıldığı, bu taşlara turistlerin ilgisinin ne olduğu, bu konuda çalışan atölyelerin olup olmadığı gibi konularla ilgili verilen önerge hakkında Turizm Komisyonu’nun hazırladığı rapor okundu.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
11°
parçalı az bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 08 Kasım 2020
İmsak 05:45
Güneş 07:11
Öğle 12:29
İkindi 15:11
Akşam 17:36
Yatsı 18:58

Gelişmelerden Haberdar Olun

@