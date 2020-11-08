Encümen’e 2.4 milyon

İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri’nde Osman Günay’ın başkanlığında haftasonu mesaisi yapan İl Genel Meclisi üyeleri Encümen Müdürlüğü bütçesini de görüştü.

Bir önceki toplantıya ait tutanak özetinin okunması ile başlayan toplantıda üyeler tarafından verilen önergeler ele alındı. Toplantıda daha sonra gündem maddelerine geçildi. Buna göre İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü’nün bütçesi de görüşülerek karara bağlandı.

Encümen Müdürü Alaattin Koç, 2 milyon 421 bin 724 TL olarak belirlenen birim bütçeleri hakkında üyelere bilgi verdi. Bu bütçenin 2 milyon 343 bin 462 TL’sinin İl Genel Meclisi üyelerine yapılacak ödemeler olması ise dikkat çekti.

Toplantıda daha sonra ise ilimiz merkez ve ilçelerinde yarı değerli taş varlığı ile ilgili ne gibi çalışmalar yapıldığı, bu taşlara turistlerin ilgisinin ne olduğu, bu konuda çalışan atölyelerin olup olmadığı gibi konularla ilgili verilen önerge hakkında Turizm Komisyonu’nun hazırladığı rapor okundu.

(Haber Merkezi)