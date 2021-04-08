Encümen ve Komisyon üyeleri seçildi 

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak Encümen üyelerinin seçimi gerçekleştirildi.

Encümen üyeliklerine AK Partili üyeler Suat Aydoğan, Ertuğrul Eren ve Ünsal Yeter seçilirken, Meclis 1. Başkanvekilliği’ne İsmail Bölükbaş, 2. Başkanvekililği’ne ise Bülent Özdoğan seçildi. Muhammet Murat Kılıçlı ve Semra Akyüz Özdoğ katip üye olurken, Meryem Demir ve Ertuğrul Eren de yedek katip üye oldu.

Komisyonlara ise şu isimler seçildi:

Plan ve Bütçe Komisyonu: Namık Kemal Batman, Mustafa Tuzcu, Reşit Keleş, Nazik Bulut, Şentürk Gülnaz.

İmar Komisyonu: Ubeydullah Ahıskalı, Muhammet Fatih Temur, Bilal Selman Özinel, Didem Semiz Tokgöz, Eren Atlas.

Tarife Komisyonu: Reha Kip, Meryem Demir, Cevdet Yalçınkaya, Uğur Soyocak, Mustafa Gürbüzer.



(Taner ŞİMŞEK)

