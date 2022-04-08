Encümen ve Komisyon üyeleri seçildi 

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak Encümen üyelerinin seçimi gerçekleştirildi.

Gizli oyla yapılan seçimde Encümen üyeliklerine AK Partili üyeler Suat Aydoğan 19 oy, Ertuğrul Eren 19 oy ve Ubeydullah Ahıskalı 22 oyla seçilirken, CHP’nin adayları Uyur Soyacak 12 oy, Mehmet Rüştü Çağlar 13 oy aldı. Aday olmadıkları halde Kenan Özüyağlı’ya 3, İsmail Bölükbaş’a 1 oy çıkarken, 1 oy da AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya çıktı.

Komisyonlara ise şu isimler seçildi:

Plan ve Bütçe Komisyonu: Namık Kemal Batman, Mustafa Tuzcu, Reşit Keleş, Nazik Bulut, Mehmet Rüştü Çağlar.

İmar Komisyonu: Ünsal Yeter, Muhammed Fatih Temur, Bilal Selman Özünel, Didem Tokgöz Semiz, Erkan Özbal.

Tarife Komisyonu: Reha Kip, Cevdet Yalçınkaya, Muhammet Murat Kılıçlı, Uğur Soyacak, Tuncer Gürgen. (Nurdan AKBAŞ)

