Encümen ve komisyon üyeleri belirlendi
Çorum Belediye Meclisi’nde 1 yıllık süre içerisinde görev yapacak olan Encümen ile Plan ve Bütçe, İmar ve Tarife komisyonlarının üyeleri belirlendi.
Güncel 02.07.2020, 23:26
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Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığındaki toplantıda Ak Parti grubunun Encümen üyeliği için aday gösterdiği Suat Aydoğan, Ertuğrul Eren ve Osman Fatih Gümüş oy çokluğu ile seçildi.
Belediye Meclisi’nde ihtisas komisyonlarının üyeleri de belirlendi.
Plan ve Bütçe Komisyonu’na Lemzi Çöplü, Reha Kip, Muhammet Murat Kılıçlı, Nazik Bulut, Rüştü Çağlar; İmar Komisyonu’na Ubeydullah Ahıskalı, Ünsal Yeter, Muhammet Fatih Temur, Didem Tokgöz Semiz ve Eren Atlas; Tarife Komisyonu’na ise Bilal Selman Özünel, Cevdet Yalçınkaya, Reşit Keleş, Uğur Soyacak ve Hüseyin Gazi Uysal seçildi. (Haber Merkezi)
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