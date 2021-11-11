Encümen Müdürlüğü’nün bütçesi 3 milyon 502 bin TL

İl Genel Meclisi’nde bütçe görüşmeleri devam ediyor. Mehmet Bektaş yönetiminde Kasım ayı toplantılarına devam eden İl Genel Meclisi’nde Encümen Müdürlüğü bütçesi görüşüldü.

Yoklama ve bir önceki toplantının karar özetinin okunması ile başlayan toplantıda gündem maddelerine geçilmeden önce gündem dışı konuşmalar yapıldı.



Buna göre Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) eski Bayat İlçe Başkanı ve AK Parti eski Bayat İl Genel Meclis Üyesi Sadık Memiş’in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlatan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş kendisine Allah’tan rahmet dileyerek ailesine başsağlığı diledi.

İl Genel Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Ünal Nalçacı, CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek ve MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık da gündeme geçilmeden önce Sadık Memiş için Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ile AK Parti camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

İl Genel Meclisi’nde daha sonra ise gündem maddelerine geçildi. Buna göre İl Özel İdaresi Encümen Müdürü Sinan Cevizci kürsüye gelerek müdürlüklerinin 2022 yılı bütçesi hakkında üyeleri bilgilendirdi. Sinan Cevizci, Encümen Müdürlüğü’nün 2022 mali yılı bütçe talebinin 3 milyon 502 bin 600 TL olduğunu belirterek bütçe kalemleri ile ilgili üyeleri bilgilendirdi. Cevizci’nin üyelerden gelen soruları da yanıtlaması ile toplantı sona erdi.

(Volkan SINAYUÇ)

