“En yüksek pancar alım bedeli Çorum Şeker’de”

Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehlivan, Türkiye’de en yüksek pancar alım bedelinin Çorum Şeker Fabrikası A.Ş. tarafından açıklandığını bildirdi.

Çorum Şeker Fabrikası A.Ş.’nin 2020-2021 döneminde 420 TL/Ton olan şeker pancarı alım fiyatını, çiftçilerin menfaatleri korumak, gelir seviyelerini yükseltmek, artan maliyetler ile sıkıntıda olan üreticilere bir nebze nefes olmak adına 2022-2023 dönemi için 16 polar pancar alım taban fiyatını 800 TL/Ton olarak belirlediğini kaydeden Pehlivan, “İlave olarak 40 TL/Ton küspe bedeli ve 60 TL/Ton da kota tamamlama primi ile toplam fiyat 900 TL/Ton olacaktır. Bu fiyat şu ana kadar Türkiye genelinde açıklanan en yüksek fiyatlardan birisidir” dedi.

S.S. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu olarak Safi Holding Çorum Şeker Fabrikası A.Ş. yönetici ve idarecileri ile desteği olan herkese tüm üreticiler adına teşekkür eden Pehlivan, “Bu karar ile şeker pancarı tarımının bölgemizde daha da yaygınlaşacağı ve üreticilerimizin hak ettiği kazancı elde edeceğini düşünüyoruz.

S.S. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu olarak üreticilerimizin yanında olmaya her zaman devam edeceğiz. Tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni eder, bol ve bereketli bir yıl geçirmek dileğiyle saygılarımızı sunarız” dedi. (Haber Merkezi)

