En yoğun denetim yarın

Soylu’nun koronavirüse karşı sıkı bir denetimin yapılacağını açıklamasının ardından Çorum’da da geniş kapsamlı bir denetimin yapılması beklenirken, denetimlerin pazarlar, işyerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarını kapsayacağı ve denetimlere Valiler, Kaymakamlar Belediye Başkanları, Esnaf ve Ticaret Odaları Kurum Müdürlerinin katılacağı belirtildi.