En yoğun denetim yarın
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Koronavirüse karşı Türkiye'de en kapsamlı denetimlerin yarın yapılacağını duyurdu.
Güncel 05.08.2020, 15:33 05.08.2020, 15:38
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Soylu’nun koronavirüse karşı sıkı bir denetimin yapılacağını açıklamasının ardından Çorum’da da geniş kapsamlı bir denetimin yapılması beklenirken, denetimlerin pazarlar, işyerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarını kapsayacağı ve denetimlere Valiler, Kaymakamlar Belediye Başkanları, Esnaf ve Ticaret Odaları Kurum Müdürlerinin katılacağı belirtildi.
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