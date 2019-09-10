Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101213
ALTIN
275.777
DOLAR
5.7794
STERLİN
7.1264
EURO
6.3811

En yaşlı üyeye Atatürk portresi armağan edildi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluşunun 96. yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, partinin Çorum Merkezde yaşayan en yaşlı üyesi 90 yaşındaki Meryem Dolgun’u evinde ziyaret etti.

En yaşlı üyeye Atatürk portresi armağan edildi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluşunun 96. yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, partinin Çorum Merkezde yaşayan en yaşlı üyesi 90 yaşındaki Meryem Dolgun’u evinde ziyaret etti.

10 Eylül 2019 Salı 22:11
En yaşlı üyeye Atatürk portresi armağan edildi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluşunun 96. yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, partinin Çorum Merkezde yaşayan en yaşlı üyesi 90 yaşındaki Meryem Dolgun’u evinde ziyaret etti. Ziyarette Merkez İlçe Sekreteri Ali Rıza Aydoğdu ile Eğitim Sekreteri Mustafa Eker de hazır bulundu.

Ziyarette Meryem Dolgun’un sağlık durumu hakkında da bilgi alan İsmail Kalender, “İlerlemiş yaşına rağmen ülke gündemini yakından takip ettiğini ve güncel siyasi konular ile ilgili görüşleri bulunduğunu gördük, gururlandık.” dedi.

9 Eylül 1923’te kurulan Cumhuriyet Halk Partisi’nin, 96 yıldır ayakta olmasının nedeninin böyle Atatürk sevdalıları olduğunu ifade eden Kalender, parti üyesi Meryem Dolgun’un şahsında 70, 80 yaşını geçmiş tüm parti büyüklerinin ellerinden öptüğünü, partimizin en genç üyesinden en yaşlı üyesine bu gururun herkese ait olduğunu dile getirerek “Hepimizin. 96. Yaş Günümüz Kutlu Olsun!” dedi.

Üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendisini hatırlayarak ziyaret etmesinden duygulanan Meryem Dolgun da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyarette bulunanlara tek tek teşekkür ederek başarı dileklerinde bulundu. Ziyarette, İsmail Kalender tarafından Meryem Dolgun’a Cumhuriyet Halk Partisi’nin 96. Kuruluş yıl dönümü hatırası olması için Atatürk tablosu üzerinde yer alan bir saat hediye edildi.(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 10.09.2019 22:18
İlgili Haberler
Gurur verici
Gurur verici
ŞAMLIOĞLU TOYOTA PLAZA’DA HILUX İÇİN BÜYÜK FIRSAT
ŞAMLIOĞLU TOYOTA PLAZA’DA HILUX İÇİN BÜYÜK FIRSAT
Zeki Dilmen’in kızı Zehra Nur, Nuh İn ile hayatını birleştirdi
Zeki Dilmen’in kızı Zehra Nur, Nuh İn ile hayatını birleştirdi
Mehmet Yolyapar'a başsağlığı ziyaretleri
Mehmet Yolyapar'a başsağlığı ziyaretleri
Aycan ile Dinçer’in nikâhı kıyıldı
Aycan ile Dinçer’in nikâhı kıyıldı
Kalehisar’da çalışmalara başlandı
Kalehisar’da çalışmalara başlandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim