En yaşlı üyeye Atatürk portresi armağan edildi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluşunun 96. yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, partinin Çorum Merkezde yaşayan en yaşlı üyesi 90 yaşındaki Meryem Dolgun’u evinde ziyaret etti. Ziyarette Merkez İlçe Sekreteri Ali Rıza Aydoğdu ile Eğitim Sekreteri Mustafa Eker de hazır bulundu.

Ziyarette Meryem Dolgun’un sağlık durumu hakkında da bilgi alan İsmail Kalender, “İlerlemiş yaşına rağmen ülke gündemini yakından takip ettiğini ve güncel siyasi konular ile ilgili görüşleri bulunduğunu gördük, gururlandık.” dedi.

9 Eylül 1923’te kurulan Cumhuriyet Halk Partisi’nin, 96 yıldır ayakta olmasının nedeninin böyle Atatürk sevdalıları olduğunu ifade eden Kalender, parti üyesi Meryem Dolgun’un şahsında 70, 80 yaşını geçmiş tüm parti büyüklerinin ellerinden öptüğünü, partimizin en genç üyesinden en yaşlı üyesine bu gururun herkese ait olduğunu dile getirerek “Hepimizin. 96. Yaş Günümüz Kutlu Olsun!” dedi.

Üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendisini hatırlayarak ziyaret etmesinden duygulanan Meryem Dolgun da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyarette bulunanlara tek tek teşekkür ederek başarı dileklerinde bulundu. Ziyarette, İsmail Kalender tarafından Meryem Dolgun’a Cumhuriyet Halk Partisi’nin 96. Kuruluş yıl dönümü hatırası olması için Atatürk tablosu üzerinde yer alan bir saat hediye edildi.(Haber Merkezi)