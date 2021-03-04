En şık çanta ve cüzdanlar
Çağrı İmal’in sahibi olduğu Celnes Çanta, Sel Sokak’ta hizmete açıldı.
Güncel 04.03.2021, 19:38
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Celnes Çanta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, en şık çanta ve cüzdan tasarımlarını sunarak karşılıyor.
Spor ve klasik çantalar, rengarenk abiye çanta ve cüzdan çeşitleri, deyimin tam anlamıyla göz kamaştırıyor.
Kadınlar Günü’ne özel kampanyalar düzenlendiği ve online satış yapıldığı belirtilerek, tüm ayrıntıların instagram adresinden takip edilebileceği ifade edildi.
(Haber Merkezi)
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