En popüler TV dizilerinin “ilham kaynağı” Çorumlu 

“Masumlar Apartmanı”, “Doğduğun Ev Kaderindir”, “Kırmızı Oda” ve son olarak 8 Nisan Perşembe akşamı Kanal D ekranlarına gelecek olan “Camdaki Kız”… İskilip kökenli Psikiyatri Uzmanı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, televizyonların en popüler dizilerine kitaplarıyla ilham kaynağı oluyor, can veriyor, ruh veriyor.



Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu’nun başrollerini oynadığı, “Camdaki Kız” dizisi de, devam eden diğer diziler gibi, Dr. Budayıcıoğlu’nun terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesini anlatıyor. Lüks içinde yaşamış, ama ‘yok sayılmış’ bir çocukluktan gelen iç mimar Nalan ile sert ve yoksul bir çocukluk geçirmiş Hayri’nin aşk hikayesi…

Yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği “Camdaki Kız”ın senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu yazdı, Nadim Güç yönetti.

Hürriyet’in Kelebek ekinde de “Dizi Etkisi” başlığı altında, “Camdaki Kız”ın büyük merak uyandırdığına dikkat çekilerek, Gülseren Budayıcıoığlu’nun bu kitabının 441 bin satış rakamına ulaştığı ifade edildi.

(Haber Merkezi)

