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En mutlu ülke Finlandiya

2020 Dünya Mutluluk raporuna göre, dünyanın en mutlu ülkesi yine Finlandiya olurken, Türkiye’nin bu listeye 93’üncü sıradan giriş yaptığı görüldü. Böylelikle Türkiye’nin diğer yıllara oranla mutluluk endeksinde gerileme kaydettiği görüldü.

En mutlu ülke Finlandiya

2020 Dünya Mutluluk raporuna göre, dünyanın en mutlu ülkesi yine Finlandiya olurken, Türkiye’nin bu listeye 93’üncü sıradan giriş yaptığı görüldü. Böylelikle Türkiye’nin diğer yıllara oranla mutluluk endeksinde gerileme kaydettiği görüldü.

24 Mart 2020 Salı 19:33
En mutlu ülke Finlandiya

Ajans Press’in Birleşmiş Milletler 2020 Yılı Dünya Mutluluk Raporu verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyanın en mutlu ülkesi yine Finlandiya oldu. Finlandiya bu anlamda birinciliği başka ülkelere kaptırmazken, ülkemiz listeye 93’üncü sıradan giriş yaptı. 
Böylelikle Türkiye’nin diğer yıllara oranla mutluluk endeksinin düştüğü kaydedilirken, 2019 yılında 79, 2018 yılında 74,  2017 yılında ise 69’uncu sırada yer aldığı saptandı. 2020 yılında dünyanın en mutlu ilk 10 ülkesi ise şu şekilde sıralandı; Danimarka, İsviçre, İzlanda, Norveç,  Hollanda, İsveç, Yeni Zelanda, Avusturya ve Lüksemburg.
(Haber Merkezi)
 

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