En kapsamlı denetim bugün

Koronavirüs salgınında artan vaka sayılarının ardından İçişleri Bakanlığı en kapsamlı denetimini yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Bakanlıktan 81 İl Valiliğine “Covid-19 Tedbirleri Kapsamında 4 Eylül 2020 Denetimi” konulu genelge gönderildi.

Genelgede, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması ve vali/kaymakamların koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetleri salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.

UYGULANACAK CEZALAR

Hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, işyeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası teklifleri mülki idare amirine iletilecek. (Haber Merkezi)