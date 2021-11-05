Son Dakika

“En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi tanıtıldı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İl Müftülüğü ve Osmancık İlçe Belediye Kültür Merkezi’nde “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi ile “UYUMA” uygulamaları tanıtıldı.

Güncel 05.11.2021, 18:53
10
“En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi tanıtıldı

Emniyet Müdürlüğü tarafından İl merkezinde Müftülük binası toplantı salonunda 4 oturum halinde tamamı annelerden oluşan toplam 120 Kuran Kursu Öğreticisi ile Osmancık Belediye Kültür Merkezi’nde ise 40’ı anne olmak üzere 46 vatandaşa “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi ile “UYUMA” uygulaması tanıtımı yapıldı.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “81 ilde Narkotik suçlardan işlem yapılan şahıslar üzerinde yapılan Narko-Anket araştırmasında; bağımlıların yüzde (89,8)'inin annesinin “ev hanımı” olduğu ve uyuşturucu kullanmaya başladığı, ilk yer olarak ise yüzde (47,5)’ inin “kendi evlerinin” olduğunu anlaşılmıştır.
Uyuşturucu madde kullanımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuz açısından büyük tehlike arz etmektedir. Uyuşturucu ile etkin mücadelede kolluğun suç ile mücadelesi kadar, toplumumuzun bu konuda bilinçlendirilmesi de kaçınılmazdır. Başta gençlerimiz olmak üzere, vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiği, akıllı telefonlardan Google Play Store ve Apple sanal mağazalarından ücretsiz olarak temin edilebilen UYUMA Uygulaması aktif hale getirilmiştir.
Bu bağlamda; Evlerde çocuklarının durumunu en iyi bilen, hisseden, gözlemleyen annelerimiz olması nedeniyle, annelerin çocuklarının üzerinde etkinliğini geliştirmek amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, TUBİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) Büro Amirliğince, İl Merkezi ve İlçelerimizde “En İyi Narkotik Polisi Anne” ve “UYUMA” tanıtımı faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Faaliyetlerimiz kapsamında il merkezinde 120 Kuran Kursu Öğreticisi ile Osmancık’ta da 46 vatandaşa ulaşılmıştır” 
(Haber Merkezi)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6

Gelişmelerden Haberdar Olun

@