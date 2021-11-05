“En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi tanıtıldı

Emniyet Müdürlüğü tarafından İl merkezinde Müftülük binası toplantı salonunda 4 oturum halinde tamamı annelerden oluşan toplam 120 Kuran Kursu Öğreticisi ile Osmancık Belediye Kültür Merkezi’nde ise 40’ı anne olmak üzere 46 vatandaşa “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi ile “UYUMA” uygulaması tanıtımı yapıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “81 ilde Narkotik suçlardan işlem yapılan şahıslar üzerinde yapılan Narko-Anket araştırmasında; bağımlıların yüzde (89,8)'inin annesinin “ev hanımı” olduğu ve uyuşturucu kullanmaya başladığı, ilk yer olarak ise yüzde (47,5)’ inin “kendi evlerinin” olduğunu anlaşılmıştır.

Uyuşturucu madde kullanımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuz açısından büyük tehlike arz etmektedir. Uyuşturucu ile etkin mücadelede kolluğun suç ile mücadelesi kadar, toplumumuzun bu konuda bilinçlendirilmesi de kaçınılmazdır. Başta gençlerimiz olmak üzere, vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiği, akıllı telefonlardan Google Play Store ve Apple sanal mağazalarından ücretsiz olarak temin edilebilen UYUMA Uygulaması aktif hale getirilmiştir.

Bu bağlamda; Evlerde çocuklarının durumunu en iyi bilen, hisseden, gözlemleyen annelerimiz olması nedeniyle, annelerin çocuklarının üzerinde etkinliğini geliştirmek amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, TUBİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) Büro Amirliğince, İl Merkezi ve İlçelerimizde “En İyi Narkotik Polisi Anne” ve “UYUMA” tanıtımı faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Faaliyetlerimiz kapsamında il merkezinde 120 Kuran Kursu Öğreticisi ile Osmancık’ta da 46 vatandaşa ulaşılmıştır”

(Haber Merkezi)

