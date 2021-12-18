“En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi devam ediyor

Emniyet Teşkilatı’nın, İçişleri Bakanlığı’nın “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” kapsamında başta anneler olmak üzere vatandaşları uyuşturucu ile mücadelede bilinçlendirmek amacıyla düzenlediği eğitim faaliyetleri devam ediyor.

Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından 1-15 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 6 etkinliğe 354 vatandaş katılırken, “Ülkemizin geleceği, yarınlarımızın teminatı gençlerimizi zehirleme niyetindeki şahıs ve örgütlerle mücadelemiz aralıksız devam edecektir” denildi.



(Haber Merkezi)

