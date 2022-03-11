“En iyi narko polisi anne”

Şehit Mustafa Solak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Türkiyem İmam Hatip Ortaokulu velilerinden oluşan 170 yurttaşa “En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimi, Buhara Kültür Merkezi’nde ise 250 yurttaşa “En İyi Narkotik Polisi Anne” ve “UYUMA” tanıtımı yapıldı.

Eğitimlerle ilgili Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“81 ilimizde narkotik suçlardan işlem gören şahıslar üzerinde yapılan “Narko-Anket” araştırmasında; bağımlıların yüzde 89,8'inin annesinin “ev hanımı” olduğu ve uyuşturucu kullanmaya başladığı ilk yer olarak ise yüzde 47,5 ile “kendi evlerinin” olduğu anlaşılmıştır.

Uyuşturucu madde kullanımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuz açısından büyük tehlike arz etmektedir. Uyuşturucu ile etkin mücadelede kolluğun suç ile mücadelesi kadar, toplumumuzun bu konuda bilinçlendirilmesi de kaçınılmazdır.

Başta gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiği, akıllı telefonlardan Google Play Store ve Apple sanal mağazalarından ücretsiz olarak temin edilebilen “UYUMA” uygulaması aktif hale getirilmiştir.

Bu bağlamda; evlerde çocuklarının durumunu en iyi bilen, hisseden, gözlemleyen annelerimiz olması nedeniyle, annelerin çocuklarının üzerinde etkinliğini geliştirmek amacıyla, Müdürlüğümüz, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, TUBİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) Büro Amirliğince, il merkezi ve ilçelerimizde “En İyi Narkotik Polisi Anne” ve “UYUMA” tanıtımı faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.” (Haber Merkezi)

