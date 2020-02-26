“En iyi korunma hijyen”

İlki Fen Edebiyat Fakültesi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantılarının tüm birimlerde yapılmak üzere devam ettiği ifade edildi.

Coronavirus’ların (CoV), soğuk algınlığından, Ağır Akut Solunum Sendromu (Severe Acute Respiratory Syndrome-SARS-CoV) ve Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) gibi ağır klinik tablolara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesi olduğunun belirtildiği açıklamada, “SARS-CoV, 2003 yılında, daha önceden bilinmeyen bir virüs halinde ortaya çıkmış, yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Yaklaşık 10 yıl sonra Suudi Arabistan’da Coronavirus ailesinden, daha önce insan ya da hayvanlarda varlığı gösterilmemiş olan MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) insanlarda tanımlanmıştır. Aslında Coronaviruslar hayvanlardan insanlara bulaşarak hastalık oluşturan bir zoonozdur” denildi. Yapılan ayrıntılı araştırmalar sonucunda, SARS-CoV'un misk kedilerinden, MERS-CoV'un ise tek hörgüçlü develerden insanlara bulaştığının ortaya çıktığının anlatıldığı açıklamada son salgının ise Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinden bildirildiğinin ifade edildiği açıklamada “Üç gün süreyle uygun antibiyotik ve antiviral tedavi uygulanmasına rağmen düzelmeyen ağır seyirli pnömoni vakalarının görülmesi ile dikkat çeken salgının etkeni 7 Ocak 2020’de daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir coronavirus (2019-nCoV) olarak tanımlanmış, daha sonra COVID 19 (coronavirus hastalığı 19) olarak adlandırılmıştır. Virüsün insanlar arasında yayılma hızının yüksek olması nedeniyle hastalık Dünya Sağlık Örgütü tarafından global bir sağlık sorunu olarak ilan edilmiştir.

SARS salgınında hastalığa bağlı ölüm oranı %11-15, MERS-CoV’da ise %35-50 arasında olup, yeni coronaviruste ise bunlara göre oldukça düşük (% 2-4) bildirilmektedir.

Yeni Coronavirusun kaynağı henüz netlik kazanmamakla birlikte eldeki veriler, Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarında yasadışı olarak satılan vahşi hayvanları işaret etmektedir. İnsandan insana bulaşma bildirilmiştir. Virus hasta bireylerden öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklar ve damlacıklarla kontamine olmuş yüzeylerden (göz, ağız, burun mukozasına temasla) diğer insanlara bulaşabilir.

Enfeksiyonun belirtileri solunum semptomları, ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Daha ciddi vakalarda, pnömoni, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm gelişebilir. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Referans Laboratuvarı hastalıkla uyumlu semptomları olan kişilerin solunum yolu numunelerini COVID 19 açısından değerlendirilip kısa sürede tanı koyabilecek donanıma sahiptir.

Hastalığın spesifik bir tedavisi yoktur. Hastalığın yayılmasını önlemek için korunma önlemlerinin bilinmesi ve doğru şekilde uygulanması önem taşır. El yıkama en önemli korunma önlemidir. Hasta bireylerle birlikte olup bakım hizmeti veren sağlık çalışanları ve hasta yakınlarının temas ve damlacık önlemlerine uymaları gereklidir. Kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Öksürük, hapşırık gibi damlacık yayılmasına neden olan durumlarda ağız ve burun mendil ile kapatılmalı, kullanılmış mendil cebe sokulmayıp çöpe atılmalıdır. Mendil bulunmadığında ağız ve burun kol ile kapatılmalıdır. Solunum yolu hastalıklarının yaygın olduğu dönemlerde sarılma, öpüşme ve tokalaşma gibi hareketlerden kaçınılmalıdır.

Dünya Sağlık Örgütünün 17.02.2020 tarihli verilerine göre hastalık 25 ülkede görülmüş olup, kesin tanı konmuş 71429 vaka bulunmaktadır” denildi.

Coronavirüs ile ilgili Fen Edebiyat Fakültesi’nde Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş tarafından Mühendislik Fakültesi’nde Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Özlem Akdoğan tarafından ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde de yine Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri tarafından akademik ve idari personel ile öğrencilerimize yönelik olarak eğitim verildiği kaydedildi. (Haber Merkezi)