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En güzel hobi bahçesi

Seydim Barajı yakınında bulunan Mavigöl Hobi Bahçeleri’nin sakinleri, yaza veda pikniğinde bir araya geldiler.

En güzel hobi bahçesi

Seydim Barajı yakınında bulunan Mavigöl Hobi Bahçeleri’nin sakinleri, yaza veda pikniğinde bir araya geldiler.

30 Eylül 2019 Pazartesi 19:08
En güzel hobi bahçesi

Son derece düzenli bir görünüm arzeden, yemyeşil site içinde düzenlenen pikniğe, Site Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Hastaoğlu, Başkan Yardımcısı Aslıhan Altıparmak ve diğer yöneticilerle site sakinleri katıldı.

Mavigöl Hobi Bahçeleri’nin “en güzel bahçe” ödülünü Ahmet Karalar’ın bahçesi alırken, Bünyamin Atmaca’nın bahçesi de ikinci oldu.

Nihat Hardal’ın başarılı piknik organizasyonu, tüm site sakinlerini mutlu etti.

Başkan Hasan Hüseyin Hastaoğlu, hobi bahçelerinin 56 parsel olduğunu, tüm evlerin bitmiş olarak teslim edildiğini ve 42 evin satıldığını anlatarak, öncelikle su sorununu çözümlediklerini söyledi.

Hastaoğlu, bu piknikleri geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını da söyledi.

Site sakinleri, canlı müzik eşliğinde birlikte yemek yiyip eğlendiler.

(Aliye ÖNCEL)

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