En güzel ezanı Musa Ungever okudu

Çorum İl Müftü Yardımcı Fatih Kaya’nın komisyon başkanlığında gerçekleşen yarışmaya merkez ve ilçelerden 6 din görevlisi katıldı. İl Müftü Yardımcıları Adnan Bıyık ve Adem Aygül ile Çorum Ulucami Müezzin Kayyımı Hasan Çakmak ve Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Fahrettin Haliloğlu’ndan oluşan jüri heyetinin değerlendirmeleri sonucunda Çorum Merkez Turgut Özal İş Merkezi Mescidi Vekil İmam Hatibi Musa Ungever birinci oldu.

Musa Ungever’in 31 Temmuz 2021’de Amasya’da yapılacak Karadeniz Bölge Yarışması’nda ilimizi temsil edeceği de belirtildi.

(Haber Merkezi)

