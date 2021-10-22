En güzel buzağı ve düve ödülünü Pakdemirli dağıttı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 9. Çorum Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında düzenlenen En Güzel Buzağı ve Düve Yarışması’nda dereceye giren yetiştiricilere ödüllerini dağıttı.
Güncel 22.10.2021, 20:50
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9. Çorum Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın açılışını yaparak stantları gezen Bakan Pakdemirli ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra ise Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin TSO Fuar Kompleksi yanındaki çadırına geçerek buradaki ödül törenine katıldı.
Bakan Bekir Pakdemirli, Vali Çiftçi ve protokol üyeleri En güzel Düve Yarışması’nda dereceye giren İnci (sahibi Hakan Yıldırım), Somun (Ünal Kara) ve Gülfem (Yılmaz Arslan) ile En Güzel Buzağı Yarışması’nda dereceye giren Süslü (Dilek Yıldız), Nazlı (Ünal Kara) ve Ela (Kadir Gedik) isimli hayvanların sahiplerine ödüllerini dağıttı.
Bakan Pakdemirli ayrıca dereceye giren hayvanları beslemeyi ihmal etmedi.
(Volkan SINAYUÇ)
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