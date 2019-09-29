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En fazla üretim ve teslimat Linyit’te

Türkiye’de Temmuz ayında en fazla üretim ve teslimat Temmuz'da linyitte gerçekleşti.

En fazla üretim ve teslimat Linyit’te

Türkiye’de Temmuz ayında en fazla üretim ve teslimat Temmuz'da linyitte gerçekleşti.

29 Eylül 2019 Pazar 22:51
En fazla üretim ve teslimat Linyit’te

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Temmuz ayı katı yakıtlar verilerini açıkladı. Buna göre; katı yakıtların 2019 yılı Temmuz ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 106 bin 177 ton, linyitin 8 milyon 63 bin 879 ton ve taşkömürü kokunun 369 bin 702 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 377 bin 882 ton, linyitin 7 milyon 501 bin 124 ton ve taşkömürü kokunun 396 bin 219 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,1 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 93,3 iken, linyitte yüzde 107,5 olarak hesaplandı. Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 62,2'u termik santrallere, yüzde 15,3'i kok tesislerine ve yüzde 7'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken; linyit teslimatının yüzde 88'i termik santrallere ve yüzde 7,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 97,6'sı demir-çelik sanayine sevk edildi.

(Emre URAL)

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