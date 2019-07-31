Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 23°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
102082
ALTIN
253.189
DOLAR
5.5463
STERLİN
6.7604
EURO
6.1711

En fazla üretim ve teslimat linyitte

Katı yakıtların 2019 yılı Mayıs ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 109 bin 907 ton, linyitin(1) 6 milyon 804 bin 714 ton ve taşkömürü kokunun 379 bin 823 ton, teslimat(2) miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 2 milyon 150 bin 343 ton, linyitin 6 milyon 381 bin 187 ton ve taşkömürü kokunun 398 bin 760 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

En fazla üretim ve teslimat linyitte

Katı yakıtların 2019 yılı Mayıs ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 109 bin 907 ton, linyitin(1) 6 milyon 804 bin 714 ton ve taşkömürü kokunun 379 bin 823 ton, teslimat(2) miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 2 milyon 150 bin 343 ton, linyitin 6 milyon 381 bin 187 ton ve taşkömürü kokunun 398 bin 760 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 20:12
En fazla üretim ve teslimat linyitte

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı(3) %5,1 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda %95,3 iken linyitte %106,6 olarak hesaplandı. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Çorum fahri trafik polisini kaybetti
Çorum fahri trafik polisini kaybetti
Motosiklet kazasında ölen Çorumlu genç defnedildi
Motosiklet kazasında ölen Çorumlu genç defnedildi
Çorum Çiftçi Malları Koruma Kurulu’nda Altunörs dönemi
Çorum Çiftçi Malları Koruma Kurulu’nda Altunörs dönemi
Bağlantı yoluna kaldırım ve asfalt
Bağlantı yoluna kaldırım ve asfalt
“On dilim kavun” tezgâhlarda
“On dilim kavun” tezgâhlarda
Taştan Uzunay toprağa verildi
Taştan Uzunay toprağa verildi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim