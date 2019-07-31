En fazla üretim ve teslimat linyitte

Katı yakıtların 2019 yılı Mayıs ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 109 bin 907 ton, linyitin(1) 6 milyon 804 bin 714 ton ve taşkömürü kokunun 379 bin 823 ton, teslimat(2) miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 2 milyon 150 bin 343 ton, linyitin 6 milyon 381 bin 187 ton ve taşkömürü kokunun 398 bin 760 ton olarak gerçekleştiği görüldü.