En fazla üretim ve teslimat linyitte

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı(3) %5,1 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda %95,3 iken linyitte %106,6 olarak hesaplandı. (Haber Merkezi)
31 Temmuz 2019 Çarşamba 20:12
Katı yakıtların 2019 yılı Mayıs ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 109 bin 907 ton, linyitin(1) 6 milyon 804 bin 714 ton ve taşkömürü kokunun 379 bin 823 ton, teslimat(2) miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 2 milyon 150 bin 343 ton, linyitin 6 milyon 381 bin 187 ton ve taşkömürü kokunun 398 bin 760 ton olarak gerçekleştiği görüldü.