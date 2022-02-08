En fazla ihracat ve ithalat Rusya Federasyonu’na

Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ersin Başaran, geçen yıl bölgelerine bağlı illerden en fazla ihracat ve ithalat yapılan ülkenin Rusya Federasyonu olduğunu bildirdi.

Başaran, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, her yıl farklı temayla kutlanan Dünya Gümrük Günü'nün bu yılki temasının "Veri kültürünü benimseyerek ve veri ekosistemi oluşturarak gümrükte dijital dönüşümün artırılması" olarak belirlendiğini aktardı. (AA)

