En çok üretim Linyit’te

Linyit üretimi Ocak ayında 5 milyon 498 bin 290 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü, 2021 Ocak dönemi katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. Buna göre, linyit üretimi Ocak ayında 5 milyon 498 bin 290 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azaldı.

Taşkömürü üretimi Ocak ayında 96 bin 29 ton olarak gerçekleşti. Taşkömürü satılabilir üretimi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 9,5, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 azaldı. Taşkömürü ithalatı 3 milyon 426 bin 610 ton olarak gerçekleşti. Taşkömürü ithalatı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,0 artarken, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azaldı. Taşkömürü koku ithalatı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 27,4, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,9 azaldı.

Ocak ayında üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti. Üretimin teslimatları karşılama oranı(2) Ocak ayında yüzde 100,4 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 76,9 iken taşkömüründe yüzde 2,7 olarak hesaplandı. Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı.

(Haber Merkezi)

