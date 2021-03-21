“En büyük ihtiyacımız barış ve kardeşlik”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 21 Mart Nevruz Bayramı nedeniyle bir açıklama yaparak, “Nevruz doğanın yeniden canlanışının ve bereketin başlangıç günü olduğu gibi dostluğun, barışın da günüdür” dedi.

Tahtasız, baharın gelişine bağlı olarak doğanın uyanışını, bu uyanışla birlikte bereketi simgeleyen Nevruz’un dünyada, Türkiye’de ve Çorum’da güzellik, iyilik ve barış adına yeni bir başlangıç olması dileğinde bulundu.

Nevruz’un ülkemizin içinde bulunduğu olumsuzluklardan kurtulup yeni bir başlangıçlar yapabilmesi için iyi bir vesile olabileceğini belirten Tahtasız, Nevruz’un tüm dünyaya barış getirmesi temennisini paylaştı.

Farklılıkların tüm toplum kesimleri arasında zenginlik olarak kabul edilip, sevginin, saygının, hoşgörünün hakim olduğu bir toplumda sorunların asgari seviyeye düşebileceğini aktaran Tahtasız, “Her Nevruz’da olduğu gibi barış umutlarımızı tazeliyor, yepyeni umutlarla baharı karşılıyoruz. Bugün ihtiyacımız olan tek şey barıştır. İnadına barış diyerek, mutlu insanların yaşadığı bir ülke ve dünya özlemimizi gerçekleştirme noktasında Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ özdeyişi temel ilkemiz olmalıdır” dedi.

Tahtasız, “Nevruz tabiatın kıştan kurtuluşunun, bolluk ve berekete kavuşmanın simgesi olma yanında, toplumların yaşamlarındaki hareketliliklerin, başlangıçların ve dönüm noktalarının da ifade edildiği bir gündür. Orta Asya’dan Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyada kutlanmaktadır. Nevruzla birlikte barış ikliminin hakim olması en büyük beklentimizdir.

Dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğimiz, birlikte hareket ettiğimiz sürece tüm sorunların çözülebileceğine ve aydınlık günlerin bizleri beklediğine inanıyorum.

Baharı, tabiatı, üremeyi, üretmeyi ve barışı simgeleyen Nevruz Bayramı’nı içtenlikle kutluyor, bayramın ülkemiz insanlarına; sağlık, huzur, barış, birlik, beraberlik, bereket ve bolluk getirmesini temenni ederek tüm halkımıza en içten saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)