“En büyük engel sevgisizlik”

DEVA Partisi İl Başkanı Vargeloğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile bir mesaj yayınlayarak “Biliyoruz ki en büyük engel sevgisiz ve ilgisizliktir. Gelin sevgiyle engelleri ortadan kaldıralım. Yalnızca bugün değil, her gün hatırlayalım, onlara engel değil destek olalım” görüşüne yer verdi.

Engelli olmanın sorun olmadığını, engelliye engel olmanın asıl sorun olduğunu kaydeden Vargeloğlu yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi. “Engellilere verilen sevgi onlara yaşama sevinci verir. Engel onlarda değil; onları engelli gören zihinlerdedir. Empati kurarak engelleri kaldırmak, herkes gibi toplumsal hayata tam katılmalarını sağlamak, hepimizin vazifesidir. Engelliler Gününü yılın sadece bir gününde anımsamak ve bu güne münhasır sosyal medya ya bir iki resim atmak değil; bilakis onların sorunlarına derman olmak, çözüm üretmek için mücadele etmektir.

Bilmeliyiz ki engelli olmak bir seçim değildir. Engellilik, doğuştan olabileceği gibi sonradan var olan bir durum olabilmektedir. Bu bağlamda hepimizin birer engelli adayı olduğunu hatırımızdan çıkarmamamız gerekir. Bizi biz yapan kolumuz, gözümüz, kulağımız değil kalbimizdir. Zihnimizdeki ve gönlümüzdeki engelleri kaldıralım. En büyük engelin sevgisizlik olduğunu bilelim. Unutmamak gerekir ki; engelli duruma düşmek, hiçbir zaman hayatın sonu olarak değerlendirilmemeli; okumaya, öğrenmeye, sosyal hayata katılmaya bir engel olarak görülmemelidir. İnşallah DEVA Partisi iktidarında, sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz”

(Aliye ÖNCEL)

