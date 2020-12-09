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Emrullah Söylemez defnedildi

Çorum merkeze bağlı Hamamlıçayköy’ün Muhtarı Bekir Söylemez’in babası Emrullah Söylemez, vefat etti.

Güncel 09.12.2020, 20:02
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Emrullah Söylemez defnedildi

Alınan bilgiye göre Bekir Söylemez’in vefat eden babası Emrullah Söylemez dün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Emrullah Söylemez, Hamamlıçayköy Köyü mezarlığında düzenlenen cenaze namazının ardından dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay da katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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