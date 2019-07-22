Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101089
ALTIN
260.099
DOLAR
5.6853
STERLİN
7.0857
EURO
6.3777

Emrah Karakoç, Kandıra’ya Başsavcısı oldu

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı’na hemşehrimiz Emrah Karakoç atandı.

Emrah Karakoç, Kandıra’ya Başsavcısı oldu

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı’na hemşehrimiz Emrah Karakoç atandı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:22
Emrah Karakoç, Kandıra’ya Başsavcısı oldu

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile Kandıra Adliyesi’ndeki görev değişimi tamamlandı. Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı Hacı Hüseyin Daşdemir’in Ağrı Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmasının ardından yerine Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’ndan hemşehrimiz Emrah Karakoç atandı.

Görevine başlayan Karakoç, Kandıra’nın çok şirin bir ilçe olduğunu söyleyerek, görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kandıra’da görev yaptığı süre içerisinde adalet hizmetini en üst seviyede gerçekleştirmeye çalışacağını belirten Karakoç, vatandaşların haklarını özgürce arayabilmeleri, gönül rahatlığıyla adliyeye gelebilmelerini sağlamak için var gücüyle çalışacağını kaydetti.

EMRAH KARAKOÇ KİMDİR?

1989 Çorum doğumlu. 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Meslekte 7’nci yılını dolduran Karakoç, Balıkesir ve Diyarbakır’daki görevinin ardından Kandıra’ya başsavcı olarak atandı. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Kayıp eşyalar sahiplerini bekliyor
Kayıp eşyalar sahiplerini bekliyor
Aşgın’dan kurban bağışına destek
Aşgın’dan kurban bağışına destek
Unutulmaz bir gün geçirdiler
Unutulmaz bir gün geçirdiler
Şanlıosman’da coşkulu şenlik
Şanlıosman’da coşkulu şenlik
Fotoğraflarla “Çorum Eşrafı”nı anlatacak
Fotoğraflarla “Çorum Eşrafı”nı anlatacak
Körfez’deki Çorumlular Kazdağı’nda buluştu
Körfez’deki Çorumlular Kazdağı’nda buluştu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim