Emrah Karakoç, Kandıra’ya Başsavcısı oldu

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile Kandıra Adliyesi’ndeki görev değişimi tamamlandı. Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı Hacı Hüseyin Daşdemir’in Ağrı Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmasının ardından yerine Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’ndan hemşehrimiz Emrah Karakoç atandı.

Görevine başlayan Karakoç, Kandıra’nın çok şirin bir ilçe olduğunu söyleyerek, görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kandıra’da görev yaptığı süre içerisinde adalet hizmetini en üst seviyede gerçekleştirmeye çalışacağını belirten Karakoç, vatandaşların haklarını özgürce arayabilmeleri, gönül rahatlığıyla adliyeye gelebilmelerini sağlamak için var gücüyle çalışacağını kaydetti.

EMRAH KARAKOÇ KİMDİR?

1989 Çorum doğumlu. 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Meslekte 7’nci yılını dolduran Karakoç, Balıkesir ve Diyarbakır’daki görevinin ardından Kandıra’ya başsavcı olarak atandı. (Haber Merkezi)