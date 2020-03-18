“Emperyalizme karşı direnişin adı”

Çanakkale Zaferi’nin kazanılmış bir savaşın çok ötesinde, bir devrimin ayak seslerinin duyulduğu, bir ulusun küllerinden doğacağı günlerin habercisi olduğunu belirten Demirer, “Dönmeyi düşünmeden düşmanın üstüne yürüyenlerin, hiç durmamak üzere Tam Bağımsızlığa yol alışlarının destanıdır. Çanakkale Zaferi; Büyük Devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü dünya tarihine kazandıran, emperyalizmin dünyada karşılaştığı en büyük direnişin adıdır” dedi.

Büyük devrimci Atatürk’ün önderliğinde Çanakkale ile yükselen tam bağımsızlık utkusunun ulus devlet olma hedefi ile eşine rastlanmayan bir Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın ardından; demokratik, laik, sosyal hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğunu ifade eden Demirer, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bu gün; 105 yıl önce bu destanı yazanların mirasçıları ile, emperyalist güçlerin yeni nesil temsilcileri yine karşı karşıyadır. O gün bozguna uğrayan planlarını bu gün yeniden hayata geçirmek için her türlü yolu denemekteler.

Türkiye Cumhuriyeti karşısında neredeyse yarım yüzyıldır ilmek ilmek ördükleri karşı devrim süreci, baş döndüren bir hıza ulaşmıştır. Cumhuriyet kazanımları, Cumhuriyet Kültürü büyük bir erozyona uğramıştır. İşbirlikçi iktidarlar, dün Çanakkale’den geçemeyenlere ülkemizi parsel parsel sattıkları gibi, bu gün Kanal İstanbul gibi projelerle “arka kapı” oluşturma sevdasına düşmüşlerdir!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Seslenişindeki tüm şartlar bir bir oluşmuştur. İçerde ve dışarda ülkemizin geleceğine göz dikenlerin, bağımsızlığına kastedenlerin, siyasi erki elinde tutanların gaflet, dalalet ve hatta ihanet içinde olmalarının karşısında onurlu bir savaşım veren Atatürkçü Düşünce Derneği, bu uğurda kurulduğu günden bu yana Kurucu Genel Başkanı başta olmak üzere kurucularını ve üyelerini şehit vermek de dâhil, her türlü bedeli ödemekten bir an bile geri durmamıştır.

Atatürkçü Düşünce Derneği; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan ve azimle yürümektedir.” (Haber Merkezi)