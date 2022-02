“Emperyalist savaşa karşı barışın sesini yükseltelim”

Bu savaşın silah tekellerinin, emperyalistlerin savaşı olduğuna dikkat çeken Gökmen, “Bize, halklara düşen; bulunduğumuz her yerde tepkimizi ortaya koymak, barışın sesini yükseltmektir” dedi.

Emek ve demokrasi güçlerinin savaşa karşı birleşmesi çağrısında bulunan Gökmen, emperyalist bir savaş örgütü olan NATO'dan da çıkılması gerektiğini vurguladı.

“Emperyalist devletler mazlum halklar üzerinden ellerini çekmelidir” diyen Gökmen, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Ukrayna’da, Dombas’da patlayan silahlar bütün dünya haklarını tehdit ediyor. Bu savaş halkların savaşı değil, silah tekellerinin ve emperyalistlerin savaşıdır. Bize, halklara düşen; bulunduğumuz her yerde tepkimizi ortaya koymak, barışın sesini yükseltmektir.

Ülkemizdeki emek ve demokrasi mücadelesi, emperyalist savaşa karşı mücadeleyle birleşmek zorunda. Vakit kaybetmeden! Yerel platformlar bir an önce toplanmalı, eylem takvimi çıkarmalı. Olmayan yerlerde savaş karşıtı platformlar kurulmalı.

Emperyalist savaş ve işgalin büyüme olasılığı karşısında Türkiye’nin dış politikası nasıl belirlenecek? Sermaye ve onun hükümeti karşısında barışın teminatı halkımızın yükselteceği barış sesidir.

Emperyalist savaş sadece ölüm değil açlık, yoksulluk, yeni göçler, kitlesel işsizlik demektir. Uluslararası işçi sınıfı ve halklarla birlikte bu vahşete dur diyelim.

Herhangi bir gerekçeyle taraflardan hiçbiri desteklenemez. Soruna taraf emperyalist ülke halklarının, egemenlerinin izledikleri Ukrayna politikasından en küçük bir çıkarları olmadığı gibi, her halk, -silahlanma harcamalarının olumsuz etkilediği- yükselen enflasyon, düşen ücretler, kötüleşmekte olan çalışma ve yaşam koşullarıyla yükselişte olan faşizm eğiliminin mağdurları durumunda. Bütün ülkelerin işçi sınıfı ve halklarına düşen, Ukrayna’dan ibaret olmayan emperyalist yeniden paylaşım kavgası ve buna yönelik silah şakırtılarının son bulmasının yanında iş, ekmek ve siyasal demokrasi talepleriyle sosyalizm için güçlerini ve mücadelelerini birleştirmektir.” (Haber Merkezi)