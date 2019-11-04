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“Emperyalist emellere hizmet eden kararları reddediyoruz”

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, ABD Temsilciler Meclisi ile Fransa Senatosu ve Ulusal Meclisi’nin, Türkiye aleyhine almış oldukları kararlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, alınan kararların, tarihi gerçekler ve uluslararası hukukla bağdaşmadığı gibi evrensel vicdana da aykırı olduğunu belirtti.

“Emperyalist emellere hizmet eden kararları reddediyoruz”

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, ABD Temsilciler Meclisi ile Fransa Senatosu ve Ulusal Meclisi’nin, Türkiye aleyhine almış oldukları kararlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, alınan kararların, tarihi gerçekler ve uluslararası hukukla bağdaşmadığı gibi evrensel vicdana da aykırı olduğunu belirtti.

04 Kasım 2019 Pazartesi 19:12
“Emperyalist emellere hizmet eden kararları reddediyoruz”

Alınan kararların arkasındaki temel nedenin ne insani ne de hukuki olduğunu kaydeden Saatcı, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Kararlar, tamamen siyasi saiklerle alınmıştır ve bu saiklerin ne olduğu ortadadır. Kararlar, ülkemizin ulusal güvenliğini bertaraf etmeyi amaçlayan terör unsurlarına karşı başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nı ve onun arkasındaki siyasi iradeyi hedef almıştır. Hür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşları olarak, buna sessiz kalmamız ve bu durumu kabul etmemiz mümkün değildir. ABD ve Fransa meclisleri, almış olduğu kararlarla ülkemize zarar vermeyi amaçlıyorsa, yanılıyorlar. Çünkü bizlerin yani milletimizin bu tür kararlar karşısındaki tavrı; daha fazla birlik, beraberlik ve dayanışma olacaktır. Bölgemizde sürdürülen emperyalist emellere hizmet etmeyi amaçlayan bu kararlar yerine, keşke milyonlarca mülteci için kayda değer kararlar alsalardı. Ya da tüm terör örgütlerini lanetleyip, terör örgütlerine aktarılan silahların önüne geçmek amacıyla kararlar alsalardı. Böylece hem bölge hem de dünya barışına bir nebze de olsa hizmet etmiş olurlardı. Her iki ülke meclisi de bu kararlarıyla, ülkemizi ve milletimizi tehdit eden terör unsurlarını cesaretlendirmişlerdir. O nedenle şiddetle kınıyoruz ve yanlıştan dönmeye davet ediyoruz.” (Haber Merkezi)

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