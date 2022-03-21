EMO yönetiminden YEDAŞ ziyareti

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora’nın meslek örgütleri ile buluşmaları devam ediyor. Son olarak Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tarhan ve EMO Yönetim Kurulu heyetini makamında kabul etti. Burada bir değerlendirmede bulunan EMO Başkanı Tarhan, “YEDAŞ ile verimli bir iş birliğimiz var. Bunun gelecek dönemde de devam etmesi temennisindeyiz. YEDAŞ, Samsun ve bölgesi için çok önemli bir kazanım” diye konuştu.

“İŞ BİRLİĞİMİZ DEVAM EDECEK”

Görüşme sırasında tebrik ve temennilerini ileten YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, EMO Yönetim kuruluyla şube faaliyetleri ve karşılıklı beklentiler konusunda istişarelerde bulundu. Yapılan görüşmede, Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde YEDAŞ tarafından gerçekleştirilen yatırım ve projeler hakkında bilgi verildi. Ayrıca görüşmede, serbest müşavir mühendislerin YEDAŞ ile olan ilişkileri, aday mühendislerin stajyer programlarıyla desteklenmesi, teknik eğitim konuları üzerine yoğunlaşıldı. İlerleyen süreçte Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi ve YEDAŞ arasındaki iş birliği ve diyoloğun artırılması yönünde görüş birliğine varıldı. (Haber Merkezi)

