Emniyetten “PAK geliyor” paylaşımı

EGM’nin sosyal medya hesaplarından, “PAK geliyor” mesajıyla paylaşılan videoda, Türk Polis Teşkilatı bünyesinde kurulan ve cuma günü faaliyete başlayacak Polis Arama Kurtarma (PAK) birimi personelinin aldığı eğitimlere ilişkin görüntülere yer veriliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da PAK’ın yarından itibaren göreve başlayacağını söyledi.

PAK personeli, AFAD'ın uzman ekiplerinden arama kurtarma eğitimi alarak afet ve acil durumlarında görev alabilme kapasitesine erişmişti.

(AA)