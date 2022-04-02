Emniyet’ten öğrencilere bilgilendirme konferansı
Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından lise 9. sınıfta okuyan 4.300 öğrenciye yönelik, “Gençlik ve Güvenli Gelecek” projesi kapsamında bilgilendirme konferansı verildi.
Güncel 02.04.2022, 00:21
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Öğrencilere yönelik gerçekleştirilen konferanslar ile gelişmenin, büyümenin temel faktörünün eğitim olduğu, öğrencilerin bu eğitim maratonunda karşılaşabilecekleri olumsuzluklara karşı farkındalık kazandırılarak, ailenin, arkadaşın ve vatandaş olmanın önemi ile getirdiği yükümlülükleri hatırlatarak yasadışı grupların öğrenciler üzerindeki emellerini, yürüttükleri propaganda çalışmalarına karşı öğrencileri bilgilendirmek, provokasyonlara karşı duyarlı olmalarını sağlamak, öğrencilerin devlete olan güvenlerini pekiştirmek amaçlandı. (Haber Merkezi)
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|70
|2. Konyaspor
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|4. Alanyaspor
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|20
|Takımlar
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|P
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|59
|2. Ümraniye
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|56
|3. Bandırmaspor
|28
|49
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|27
|47
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|28
|46
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|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
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|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
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|4. Arsenal
|28
|54
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|29
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|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
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|29
|32
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|29
|29
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|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19