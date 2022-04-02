Emniyet’ten öğrencilere bilgilendirme konferansı

Öğrencilere yönelik gerçekleştirilen konferanslar ile gelişmenin, büyümenin temel faktörünün eğitim olduğu, öğrencilerin bu eğitim maratonunda karşılaşabilecekleri olumsuzluklara karşı farkındalık kazandırılarak, ailenin, arkadaşın ve vatandaş olmanın önemi ile getirdiği yükümlülükleri hatırlatarak yasadışı grupların öğrenciler üzerindeki emellerini, yürüttükleri propaganda çalışmalarına karşı öğrencileri bilgilendirmek, provokasyonlara karşı duyarlı olmalarını sağlamak, öğrencilerin devlete olan güvenlerini pekiştirmek amaçlandı. (Haber Merkezi)