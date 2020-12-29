Emniyet’ten kış lastiği uyarısı
Emniyet Genel Müdürlüğü, yolcu ve eşya taşıyan araçlar için 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmanın yasal zorunluluk olduğunu hatırlattı.
Güncel 29.12.2020, 20:07
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Kurumun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; “Yolcu ve eşya taşıyan araçlar için 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmak yasal bir zorunluluktur. Hayatınızı riske atmayın! Yolunuza güvenle bakın” denildi.
Paylaşımda, bazı dizi ve film oyuncularının, kış lastiği kullanımının önemine ilişkin mesajlar verdiği video da yer aldı.
(AA)
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